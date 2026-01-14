Bukan Persib Paling Subur di Putaran Pertama Super League

jpnn.com - JAKARTA - Super League 2025-26 menuntaskan 17 pekan atau sudah setengah musim.

Si petahana Persib Bandung berada di puncak klasemen, diikuti Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, dan Malut United.

Namun, untuk urusan produktivitas gol, atau bisa disebut tim yang subur, itu bukan Persib.

Setelah 17 pertandingan, Persib memasukkan 27 gol serta kemasukan sebelas.

Jumlah kemasukan gol Persib itu paling sedikit ketimbang 17 tim lainnya. Beri tepuk tangan buat pertahanan Maung Bandung, khususnya untuk Lelaki di Bawah Mistar.

Soal tim paling subur tadi, itu ialah Malut United yang mengoleksi 33 gol, kemasukan 19 gol.

Persib juga tak lebih baik dari penghuni Top 4 lainnya, yakni Persija Jakarta dan Borneo FC (lihat di klasemen).

Namun, Persib unggul dalam perkara shot on goal.