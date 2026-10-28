Bukan Persib yang Bikin Melbourne Victory Waswas, tetapi Asap dan Karhutla

jpnn.com - BANDUNG - Kualitas udara Indonesia yang belakangan terganggu lantaran asap serta karhutla menjadi perhatian khusus Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese menjelang timnya bertarung melawan Persib Bandung di AFC Champions League Two 2026/2027.

Ia berharap kondisi lingkungan membaik agar kedua tim bisa bertanding dengan kondisi fisik optimal.

Savarese bahkan menyinggung angka kualitas udara yang disebutnya berada di kisaran 175. Meski mengakui informasi tersebut masih berdasarkan data yang diketahuinya, pelatih asal Venezuela itu berharap angka tersebut turun sebelum pertandingan berlangsung.

"Mudah-mudahan angkanya turun dari sekitar 175, jika saya tidak salah, seperti yang tercatat hari ini (kemarin). Dengan begitu, kedua tim bisa memiliki cukup tenaga untuk menyajikan pertandingan yang bagus," kata Savarese.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan di Indonesia.

Situasi tersebut menjadi hal yang lebih mengkhawatirkannya dibandingkan perbedaan cuaca yang dirasakan timnya selama berada di Bandung.

"Satu-satunya hal yang menjadi perhatian saat ini adalah kondisi kualitas udara di Indonesia. Kami mengetahui bahwa ada banyak kebakaran dan sejumlah masalah terkait hal tersebut," ujarnya.

Savarese menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah persoalan kualitas udara tersebut. Ia berharap semua orang tetap dalam keadaan aman dan kondisi lingkungan segera membaik.