Bukan Persib yang Tempel Ketat Persija, tetapi Persita Tangerang
jpnn.com, JAKARTA - Persita Tangerang menjelma menjadi kekuatan menakutkan pada Super League 2026/27 setelah mengalahkan Borneo FC.
Bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11) skuad asuhan Carlos Pena itu menang dengan skor 3-2.
Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Pendekar Cisadane itu dicetak oleh Alexandre Ramalingom pada menit ke-(43, 75) dan Rayco Rodriguez (90+1).
Adapun dua gol balasan Borneo FC dicetak melalui Juan Villa di menit ke-35, dan Iago Mendonca (58).
Pelatih Persita Carlos Pena mengaku senang mentalitas anak asuhannya teruji hingga akhir laga.
Setelah tertinggal 1-2 permainan Persita tidak mengendur dan malah terus menggempur pertahanan Pesut Etam.
Hasilnya terlihat tim asal kota Tangerang itu mampu mengembalikan kedudukan dan mengamankan poin penuh.
“Ini merupakan kemenangan yang sangat penting. Tiga poin ini sangat berarti bagi kami, terlebih setelah tertinggal 1-2 situasinya menjadi sangat berat,” ujar pelatih asal Spanyol itu.
Kemenangan Persita Tangerang melawan Borneo FC membuat Pendekar Cisadane menempel ketat Persija Jakarta di puncak klasemen.
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