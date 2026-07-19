Bukan Persija, Mariano Peralta Resmi Gabung Persib Bandung
jpnn.com - Teka-teki rumor pemain asing Mariano Peralta akhirnya terjawab.
Setelah sempat dikabarkan bergabung dengan Persija Jakarta, Peralta dipastikan berseragam Persib Bandung untuk dua musim ke depan.
Hal ini diketahui setelah pengumuman perekrutan Mariano Peralta oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dalam sebuah acara di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Minggu (19/7/2026).
Pengumuman pemain baru itu disampaikan oleh Komisaris PT PBB Kuswara S Taryono, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan, Komisaris PT PBB Umuh Muchtar, dan Owner Saung Angklung Udjo Taufik Udjo.
Seremonial pengumuman dilakukan dengan membuka manekin jersei Persib bertuliskan "Peralta".
Hal ini memastikan Persib sudah mengikat Peralta untuk musim depan.
Mariano Ezequiel Peralta Bauer merupakan penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan, mobilitas tinggi, serta kemampuan eksplosif dalam menyerang ruang dan membongkar pertahanan lawan.
Selain piawai menciptakan peluang, dia juga memiliki penyelesaian akhir yang efektif dan konsisten.
Mengejutkan, Mariano Peralta resmi bergabung dengan klub Persib Bandung untuk dua musim ke depan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Igor Tolic Jagokan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Ini Alasannya
- Curhat Gabriel Mutombo Setelah Gabung Persib, Terkesan dengan Atmosfer Paris van Java
- Piala Presiden 2026: Igor Tolic Beri Tantangan Khusus untuk Pemain Baru Persib Bandung
- Terungkap! Pelatih Persib Bandung Berusaha Menahan Frans Putros, tetapi Gagal
- Persija Pilih Latihan di Thailand untuk Sambut Musim 2026/2027
- Frans Putros Pergi, Pelatih Persib Minta Bobotoh Melakukan Ini