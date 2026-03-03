Bukan Pisang Biasa! Banana Cookies Orchid Bakery Palembang Jadi Rebutan Menjelang Lebaran

jpnn.com, PALEMBANG - Ada yang unik di meja tamu warga Palembang, saat Lebaran nanti, bukan buah pisang beneran, tetapi Banana Cookies alias kue kering bentuk pisang yang lagi baik daun di Orchid Bakery.

Kue imut ini sukses jadi primadona dan sudah dipesan lebih dari 100 toples menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Kenapa bisa se-viral itu? Usut punya usut bentuknya memang mirip sekali sama pisang asli, lengkap dengan balutan cokelat rasa pisang yang bikin ketagihan.

Untuk harganya Rp 120.000 per toples (500 gram). Sebanding dengan keunikan yang bakal bikin tamu di rumah nanti melirik dua kali.

Disaat harga sembako biasanya naik jelang lebaran, Orchid Bakery punya trik cerdik.

Sang owner, Rafiq Habibi mengaku sudah menyetok bahan baku premium, seperti mentega, telur, dan susu sejak 4 bulan lalu.

"Alhamdulillah, penjualan tahun ini lancar. Kami stok bahan dari jauh-jauh hari supaya harga ke konsumen tetap stabil dan tidak ikut naik saat menjelang lebaran," ungkap Rafiq, saat ditemui di gerai miliknya di kawasan Plaju Palembang, Selasa (3/3/2026).

Tidak hanya si kuning pisang, toko ini juga punya 20 jenis kue kering lainnya, seperti Nastar Nanas Almond Rocher.