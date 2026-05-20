Bukan Ritual Pesugihan, Ini yang Dilakukan Sarwendah di Gunung Kawi

jpnn.com, JAKARTA - Artis Sarwendah Tan melalui kuasa hukumnya bicara soal rumor melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur.

Rumor tersebut mencuat setelah nama Sarwendah, disebut dalam video yang diunggah Pesulap Merah pada 17 Mei 2026.

Dalam video itu, Pesulap Merah berbincang dengan kuncen Gunung Kawi yang menyebut sejumlah nama tokoh publik yang pernah datang ke lokasi tersebut.

Salah satu nama yang disebut adalah Sarwendah, sehingga memunculkan spekulasi di kalangan warganet bahwa mantan personel Cherrybelle itu melakukan ritual pesugihan.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon membenarkan kliennya memang pernah mendatangi Gunung Kawi sekitar 2021-2022.

Namun, Abraham menegaskan tujuan kedatangan Sarwendah semata-mata untuk keperluan pekerjaan.

“Sarwendah bersama timnya, termasuk Jordi Onsu, mendatangi Gunung Kawi untuk melakukan syuting podcast Kakak Beradik. Podcast itu genrenya memang horor,” ujar Abraham, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Selasa (19/5).

Menurut Abraham, pihaknya masih mempelajari secara menyeluruh video yang beredar sebelum menentukan langkah lanjutan.