Bukan Saatnya Berpesta, I Putu Panji Punya Pesan Penting untuk Timnas Indonesia U-20
jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia U-20 I Putu Panji Apriawan meminta rekan-rekannya tidak berlama-lama larut dalam euforia setelah memastikan tiket ke Piala Asia U-20 2027.
Menurutnya, kemenangan atas Australia hanyalah satu tahapan. Tantangan sesungguhnya baru menanti di putaran final yang digelar di China.
Panji menyadari level persaingan di Piala Asia nanti akan jauh lebih berat. Untuk itu, dia meminta skuad Garuda Nusantara segera mengalihkan fokus ke persiapan dan melakukan evaluasi menyeluruh.
"Setelah ini, kami akan fokus mempersiapkan diri untuk Piala Asia," ungkap I Putu Panji.
"Masih banyak yang harus kami evaluasi dan tingkatkan, baik secara individu maupun sebagai tim."
Piala Asia U-20 2027 dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret hingga 10 April 2027 dan diikuti 16 tim. China menjadi tuan rumah, dengan pertandingan dipusatkan di Hangzhou.
Timnas Indonesia U-20 menutup Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan kemenangan meyakinkan atas Australia.
Berlaga di New Laos National Stadium, Minggu (6/9/2026), Garuda Nusantara membungkam Young Socceroos dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup H.
Timnas Indonesia U-20 telah lolos ke Piala Asia U-20 2027. Kapten I Putu Panji mengingatkan tim tidak larut euforia karena di China lawan akan lebih berat.
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