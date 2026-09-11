Bukan Sekadar 3 Poin, Ini yang Dikejar Marc Klok saat Persib Hadapi Persija

jpnn.com - Marc Klok melihat partai Persija Jakarta melawan Persib Bandung bukan laga biasa.

Duel dua klub rival tersebut akan berlangsung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Persib akan datang ke Jakarta dengan membawa satu target yang menurut Klok jauh melampaui sekadar tambahan angka.

Lebih dari Sekadar Tiga Poin

Kapten Persib itu menyebut ada kebanggaan yang ikut dipertaruhkan ketika Maung Bandung berhadapan dengan Macan Kemayoran.

"Ketika bermain melawan Persija, kami membawa nama Bobotoh dan Jawa Barat. Karena itu, kami ingin memberikan perjuangan yang membuat mereka bangga," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Klok di hadapan ribuan Bobotoh yang berkumpul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026).

Kehadiran Bobotoh menjadi gambaran besarnya perhatian terhadap pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu.

Dukungan Bobotoh Jadi Energi Tambahan

Meski tidak bisa hadir langsung di stadion untuk mendampingi tim, Klok berharap dukungan tersebut tetap menjadi kekuatan bagi Persib selama pertandingan.