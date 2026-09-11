Bukan Sekadar 3 Poin, Ini yang Dikejar Marc Klok saat Persib Hadapi Persija
jpnn.com - Marc Klok melihat partai Persija Jakarta melawan Persib Bandung bukan laga biasa.
Duel dua klub rival tersebut akan berlangsung pada pekan kedua Super League 2026/27.
Persib akan datang ke Jakarta dengan membawa satu target yang menurut Klok jauh melampaui sekadar tambahan angka.
Lebih dari Sekadar Tiga Poin
Kapten Persib itu menyebut ada kebanggaan yang ikut dipertaruhkan ketika Maung Bandung berhadapan dengan Macan Kemayoran.
"Ketika bermain melawan Persija, kami membawa nama Bobotoh dan Jawa Barat. Karena itu, kami ingin memberikan perjuangan yang membuat mereka bangga," ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Klok di hadapan ribuan Bobotoh yang berkumpul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026).
Kehadiran Bobotoh menjadi gambaran besarnya perhatian terhadap pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu.
Dukungan Bobotoh Jadi Energi Tambahan
Meski tidak bisa hadir langsung di stadion untuk mendampingi tim, Klok berharap dukungan tersebut tetap menjadi kekuatan bagi Persib selama pertandingan.
Marc Klok menegaskan ada misi lebih besar yang dibawa Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klasemen Super League Sebelum Laga Garudayaksa Vs Persik
- Menjelang PSM vs Arema FC, Singo Edan Bertekad Putus Rekor Buruk 5 Musim
- Jadwal Lengkap Pekan Kedua Super League 2026/2027, Laga Besar Bukan Hanya Persija Vs Persib
- Riwayat Cedera Ivan Mamut Tak Buat Manajemen Persija Ragu untuk Merekrut
- Persija vs Persib: Fitrah Maulana Siap Bertaruh di Bawah Mistar
- Ferry Paulus Ingatkan Suporter Jaga Kondusivitas Media Sosial Menjelang Persija vs Persib