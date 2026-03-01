menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bukan Sekadar 3 Poin, Kemenangan Ini Mengubah Aura Persija Jakarta

Bukan Sekadar 3 Poin, Kemenangan Ini Mengubah Aura Persija Jakarta

Bukan Sekadar 3 Poin, Kemenangan Ini Mengubah Aura Persija Jakarta
Bek Persija Jakarta Jordi Amat (paling depan) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Malut United. Foto: Persija.

jpnn.com - Kemenangan dramatis 3-2 atas Malut United, yang baru saja diraih menjadi pemantik optimisme baru di tubuh Persija Jakarta.

Hasil tersebut tak hanya menambah poin, tetapi juga memperkuat keyakinan tim dalam menjaga irama persaingan menuju target tertinggi musim ini.

Bermain di kandang lawan dengan tekanan tinggi, Persija mampu mengelola situasi sulit tanpa kehilangan arah permainan

Ketangguhan itu dijadikan pijakan untuk menatap laga berikutnya, terutama saat Macan Kemayoran bersiap tampil di hadapan pendukung sendiri.

Gelandang Persija Emaxwell Souza menilai kemenangan atas Malut United lahir dari kebersamaan dan kepercayaan antarpemain yang terus terjaga sepanjang laga.

"Kemenangan tandang luar biasa lainnya melawan tim yang sangat kuat. Puji Tuhan untuk itu."

"Selamat kepada rekan-rekan setim saya atas usaha mereka di lapangan. Kami akan tetap bersama sampai akhir," ucapnya.

Nada serupa disampaikan Fabio Calonego.

Drama tandang jadi pemantik optimisme Persija Jakarta. Kini fokus beralih ke laga penting di kandang. Mampukah momentum ini dijaga?

