JPNN.com » Olahraga » All Sport » Bukan Sekadar Basa-basi, Pelatih Jepang Ramalkan Timnas Futsal Indonesia Juara

Bukan Sekadar Basa-basi, Pelatih Jepang Ramalkan Timnas Futsal Indonesia Juara

Bukan Sekadar Basa-basi, Pelatih Jepang Ramalkan Timnas Futsal Indonesia Juara
Pelatih Timnas futsal Jepang Kensuke Takahashi. Foto: FFI.

jpnn.com - Pengakuan menarik datang dari kubu Jepang menjelang partai puncak Piala Asia Futsal 2026.

Pelatih Timnas futsal Jepang Kensuke Takahashi menilai Indonesia memiliki kans besar untuk keluar sebagai juara saat menghadapi Iran pada laga final.

Duel Indonesia vs Iran akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) mendatang.

Pandangan tersebut disampaikan Kensuke tak lama setelah asuhnya harus angkat koper di babak perempat final.

Perjalanan Jepang harus terhenti lantaran kalah 3-5 dari Timnas futsal Indonesia.

Kekalahan itu sekaligus membuka mata pelatih berusia 43 tahun tersebut terhadap kekuatan yang dimiliki Skuad Garuda.

"Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sengit dan sulit."

"Saya pikir Indonesia memiliki peluang bagus melawan Iran di final," jelas Kensuke.

Pelatih Jepang melontarkan prediksi mengejutkan soal peluang Timnas futsal Indonesia di final Piala Asia Futsal. Apa yang membuatnya begitu yakin?

