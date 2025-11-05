menu
Bukan Sekadar Bioskop: Cinepolis Macro XE Hadirkan Pengalaman Sensasional

Bukan Sekadar Bioskop: Cinepolis Macro XE Hadirkan Pengalaman Sensasional
Layar raksasa Cinepolis Macro XE. Foto: cinepolis

jpnn.com, JAKARTA - Di era ketika film bisa ditonton dari genggaman tangan, ada satu hal yang belum bisa tergantikan: sensasi magis di dalam ruang gelap bioskop.

Cinepolis tahu betul rasa rindu itu — dan menjawabnya lewat Macro XE, format sinema superbesar yang siap membawa pengalaman menonton ke level baru.

Bayangkan layar yang enam kali lebih lebar dari studio biasa, ditambah sistem Dolby Atmos yang membuat suara datang dari segala arah.

“Melalui Cinepolis Macro XE, kami ingin membawa pengalaman menonton kelas dunia yang benar-benar imersif dan epik bagi para pencinta film di Indonesia,” ujar CEO Cinépolis Cinemas Indonesia Alejandro Aguilera Garibay, di Jakarta, Rabu (5/11).

Setiap auditorium Macro XE dikalibrasi secara presisi: mulai dari proyektor, pencahayaan, hingga penempatan speaker.

Hasilnya, kualitas gambar ultra-jernih dan suara 3D berbasis objek menghadirkan realisme yang belum pernah ada.

“Penonton tidak hanya menonton film, tapi ikut masuk ke dalamnya,” kata Dony Chandra, Sound and Projection Manager Cinépolis.

Format premium itu kini sudah bisa dinikmati di beberapa kota besar seperti Tangerang (Maxxbox Karawaci), Palembang (Palembang Icon), dan Medan (Sun Plaza).

