jpnn.com, JAKARTA - Usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai kandidat Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan RI-2.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai kedua nama tersebut berpotensi menjadi penentu konfigurasi politik menuju Pemilu Presiden 2029.

"Amran dan Sugiono bukan sekadar kandidat wakil presiden. Ini bisa menjadi bagian dari konfigurasi politik 2029," ujar Arifki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2026).

Menurut Arifki, siapa pun yang terpilih nantinya akan memiliki kesempatan membangun pengalaman, legitimasi, dan chemistry kepemimpinan bersama Prabowo hingga akhir periode pemerintahan 2024-2029.

"Bagi Prabowo, wakil presiden bukan hanya pendamping untuk menyelesaikan pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi figur yang dipersiapkan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional," katanya.

Arifki menyebut ada dua kalkulasi dari pilihan Prabowo tersebut. Pertama, kebutuhan figur yang dapat memperkuat efektivitas pemerintahan. Kedua, kepentingan membangun kesinambungan kepemimpinan apabila Prabowo kembali maju untuk periode kedua.

Namun, dia mengingatkan konfigurasi itu berpotensi menimbulkan persoalan baru di internal koalisi. Partai-partai pendukung pemerintah dinilai memiliki kepentingan untuk mempersiapkan kader dan memperbesar posisi tawar menghadapi Pilpres 2029.

"Di sinilah potensi gesekan politiknya. Partai-partai koalisi mungkin tidak keberatan mendukung Prabowo dua periode, tetapi mereka tentu ingin memiliki kesempatan mengusung kadernya sendiri," ujar Arifki.