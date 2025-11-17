menu
Bukan Sekadar Cedera, Ini Alasan Bek Persib Bandung Harus Jalani Pemulihan di Italia

Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: Persib/ernando Hero,

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba tengah berada di Italia untuk menjalani pemulihan kesehatan.

Sakit yang diderita Barba membuatnya absen dari laga penting kontra Selangor FC pada ajang AFC Champions League Two, 6 November lalu.

Persib Terus Pantau Kondisi Federico Barba

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan dirinya tetap menjalin komunikasi intens dengan pemain bernomor punggung 93 tersebut.

Selain itu, Hodak juga terus berkoordinasi dengan tim medis Persib demi memastikan proses pemulihan Barba berjalan sesuai rencana.

"Barba memang sempat sakit. Saat ini dia sedang menjalani recovery di Italia dan memerlukan beberapa hari untuk benar-benar pulih," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Segera Kembali Jika Fit

Jika proses pemulihan berjalan lancar, Barba diperkirakan segera kembali ke Bandung untuk mengikuti latihan bersama skuad Pangeran Biru.

"Dia hanya butuh waktu untuk beristirahat total sebelum kembali berlatih bersama tim," tandasnya.

Absennya Barba sempat memengaruhi komposisi lini belakang Persib dalam beberapa laga terakhir.

