Bukan Sekadar Chat, Innovasia Bawa Konsep Messaging Journey ke WhatsApp Business
jpnn.com, JAKARTA - Innovasia, konsultan sekaligus tech partner resmi WhatsApp Business memperkenalkan pendekatan baru dalam pengelolaan komunikasi bisnis melalui konsep Messaging Journey.
Inovasi tersebut diperkenalkan dalam ajang AFSI Impact Connect 2026 yang digelar Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) di Kantor Pusat Allianz Syariah, World Trade Center (WTC) 3, Jakarta Selatan, Senin (21/9).
AFSI Impact Connect 2026 menjadi momentum bagi Innovasia untuk memperkenalkan konsep tersebut kepada ekosistem fintech syariah dan industri digital di tingkat nasional.
Product Adoption Manager Innovasia Aziza menjelaskan Messaging Journey merupakan pendekatan untuk mengelola alur percakapan pelanggan melalui kanal digital, khususnya WhatsApp.
Apabila konsep customer journey selama ini menggambarkan perjalanan pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah toko atau layanan secara fisik, Messaging Journey menerapkan prinsip serupa dalam percakapan digital.
“Kalau customer journey menata ruang fisik, Messaging Journey menata percakapan,” kata Aziza.
Menurut dia, ketika seseorang menghubungi sebuah brand melalui WhatsApp, sistem dapat memperkirakan maksud dari percakapan tersebut. Misalnya, pelanggan sedang mencari informasi, hendak melakukan donasi, atau akan membayar tagihan.
Perkiraan tersebut dapat dibangun melalui asumsi awal berdasarkan pola layanan maupun data percakapan aktual.
Innovasia memperkenalkan Messaging Journey di AFSI Impact Connect 2026, pendekatan berbasis AI untuk mengelola tahapan percakapan bisnis melalui WhatsApp.
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