Bukan Sekadar Cuaca, Ini Hal yang Membuat Paulo Ricardo Betah di Persija Jakarta

Bukan Sekadar Cuaca, Ini Hal yang Membuat Paulo Ricardo Betah di Persija Jakarta

Bukan Sekadar Cuaca, Ini Hal yang Membuat Paulo Ricardo Betah di Persija Jakarta
Bek Persija Jakarta Paulo Ricardo. Foto: Persija.

jpnn.com - Pemain baru Persija Jakarta Paulo Ricardo tak membutuhkan waktu lama untuk merasa menyatu dengan lingkungan barunya.

Bek asal Brasil itu mengaku langsung merasakan atmosfer positif sejak hari pertama bergabung bersama Macan Kemayoran.

Paulo menilai penerimaan dari seluruh elemen tim menjadi faktor utama yang membuat proses adaptasinya berjalan tanpa hambatan.

Dia merasa suasana kekeluargaan begitu kental, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Sejujurnya, saya terkejut dengan situasi yang sangat menyenangkan saat pertama kali datang ke sini."

"Memang saya memiliki banyak teman dari Brasil, tetapi bukan hanya mereka. Semua pemain lokal juga menerima saya dengan sangat baik. Jadi, semuanya terasa benar-benar positif," ucap Paulo.

Selain faktor non-teknis, Paulo juga menegaskan bahwa kondisi alam di Indonesia bukan menjadi masalah besar baginya.

Jam terbang yang tinggi di berbagai kompetisi dunia membuat bek berusia 31 tahun itu cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

