Bukan Sekadar Datang, Alaeddine Ajaraie Janji Tinggalkan Nama di Persija Jakarta

jpnn.com - Alaeddine Ajaraie resmi memulai babak baru dalam karier profesionalnya bersama Persija Jakarta.

Penyerang berpengalaman asal Maroko yang diharapkan mampu memberi dimensi baru di lini depan Macan Kemayoran.

Ajaraie resmi bergabung dengan Persija melalui skema peminjaman dari klub India NorthEast United hingga akhir musim.

Alaeddine Ajaraie Datang dengan Reputasi Mentereng

Pemain kelahiran Rabat, 5 Januari 1993, itu datang ke Jakarta bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga reputasi mentereng dari kompetisi sebelumnya.

Nama Ajaraie mencuat berkat performa impresifnya di Indian Super League 2024/2025.

Dia tampil sebagai mesin gol utama NorthEast United dengan torehan 23 gol dan tujuh asis.

Torehan itu mengantarkannya meraih gelar top skor sekaligus Pemain Terbaik musim tersebut.

Top Skor Indian Super League Siap Hadapi Tantangan Jakarta

Kini, tantangan baru menantinya di Jakarta, kota dengan ekspektasi besar dan atmosfer sepak bola yang menuntut mental kuat.