Bukan Sekadar Event Lari, Alfamart Run 2025 Tunjukkan Dukungan Nyata Bagi UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Alfamart Run telah memasuki edisi keempat dan menjadi magnet tersendiri bagi pecinta lari dan masyarakat luas dengan goodie bagnya.

Tidak heran, banyak peserta Alfamart Run yang berasal dari luar kota.

Terlebih, tahun ini Alfamart Run membagikan goodie bag seberat 40 Kg dengan total Rp13 miliar yang dibagikan untuk seluruh pesertanya.

Alfamart Run 2025 juga kembali mencatat rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Lomba Lari yang Setiap Pesertanya Mendapatkan Goodie Bag dengan Isi Produk Terbanyak”, dengan total lebih dari Rp13 Miliar.

Rekor ini sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya diraih pada dua edisi sebelumnya.

"Semakin meriah, semakin seru. Tahun ini sekaligus menjadi bagian dari Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, dengan total hadiah Rp250 juta untuk 252 pemenang,” ujar Marketing Director Alfamart, Ryan Alfons Kaloh.

Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp500 ribu per kategori, peserta sudah mendapatkan race pack, medal, asuransi perlindungan diri di hari H, serta goodie bag dengan value lebih dari Rp4 juta rupiah.

Uniknya, jersey yang digunakan peserta, menggunakan material daur ulang botol plastik PET, di mana satu jersey setara dengan mendaur ulang 16 botol PET ukuran 1,5 liter, sebagai salah satu kontribusi dan komitmen Alfamart menjaga kelestarian bumi.