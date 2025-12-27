Bukan Sekadar Handbook: I League Siapkan Senjata Baru untuk Profesionalisme Liga

jpnn.com - I.League meluncurkan Player & Coach Guidelines BRI Super League 2025/26 sebagai upaya memperkuat pemahaman regulasi dan standar kompetisi profesional.

Panduan ini ditujukan bagi pemain dan pelatih agar memiliki rujukan yang seragam dalam menjalani musim liga.

Handbook tersebut disusun dengan format ringkas dan praktis, sehingga mudah diakses oleh seluruh elemen tim.

I.League menilai kejelasan aturan menjadi kebutuhan penting agar implementasi regulasi di lapangan dapat berjalan konsisten.

Untuk menjangkau seluruh pelaku kompetisi, Player & Coach Guidelines disajikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

Pendekatan ini diharapkan mampu menyampaikan edukasi regulasi secara efektif serta menjadi referensi aplikatif bagi pemain dan pelatih.

Sejumlah poin krusial ditegaskan dalam panduan tersebut, di antaranya pembaruan Laws of the Game, rangkuman regulasi BRI Super League musim 2025/26, serta penjelasan mengenai penerapan dan prosedur VAR.

Selain itu, handbook ini juga mengatur kewajiban aktivitas media bagi pemain dan pelatih, sekaligus memuat kampanye serta mekanisme pengaduan terkait rasisme dan perundungan.