Bukan Sekadar Irit BBM, Mitsubishi New Xforce HEV Tawarkan Biaya Kepemilikan Lebih Efisien

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan New Xforce HEV sebagai pilihan baru di segmen SUV hybrid.

Bukan hanya menawarkan teknologi elektrifikasi, model yang diproduksi di Indonesia itu juga menjanjikan keuntungan ekonomi bagi pemilik, lewat biaya kepemilikan yang lebih efisien.

Salah satu nilai jual utamanya ada pada efisiensi konsumsi bahan bakar.

Berbekal mesin 1.600 cc MIVEC yang dipadukan motor listrik, New Xforce HEV mampu memanfaatkan tenaga listrik sebagai penggerak utama saat melaju di kecepatan rendah atau menghadapi kemacetan.

Hasilnya, penggunaan bensin menjadi lebih hemat dibanding SUV bermesin konvensional.

MMKSI mengungkapkan dengan tangki berkapasitas 42 liter, New Xforce HEV sanggup menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dalam sekali pengisian penuh, meski capaian tersebut tetap bergantung pada kondisi jalan dan gaya berkendara.

Di mana, dalam pengetesan single tank challenge Jakarta-Bali. Dari hasil perhitungan tersebut (1.000 Km/42 liter) rerata konsumsi bahan bakarnya bisa didapat 1 liter bensin RON 92 per 23 Km.

Efisiensi itu berdampak langsung pada biaya operasional harian. Berdasarkan Ownership Cost Analysis yang dipaparkan MMKSI, pengeluaran untuk bahan bakar dapat ditekan sehingga total biaya kepemilikan dalam jangka panjang menjadi lebih kompetitif.