Bukan Sekadar Kalah, Ini yang Dirasakan Ginting Setelah Dibungkam Popov

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting harus angkat koper lebih awal di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025 seusai takluk dari wakil tuan rumah, Toma Junior Popov.

Popov memulangkan Ginting lewat kemenangan alot dengan skor 21-18, 19-21, 25-23 di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa (26/8/2025).

Perubahan Strategi Lawan Menyulitkan Ginting

Ginting mengaku dirinya sudah memahami strategi lawan. Namun, perubahan taktik Popov seusai interval gim pertama membuatnya kelabakan.

"Setelah interval 11 di game pertama, Toma ada sedikit perubahan cara main dan saya kurang siap, jadi banyak mati sendiri," ujar Ginting.

Meski sempat bangkit dan merebut gim kedua, Ginting mengaku pertandingan tetap berlangsung seimbang.

Terpeleset di Poin Krusial

Kemudian, pada gim ketiga, drama terjadi saat kedudukan 20-19 untuk keunggulan Ginting. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu terpeleset dan mengalami sedikit kram di kaki kiri.

Insiden itu membuat momentum berbalik ke arah Popov. Kemenangan pun lepas dari genggaman Ginting di hadapan publik tuan rumah.

"Game ketiga sebenarnya sama, poin selalu ketat. Namun, di akhir saya mencoba mempercepat permainan dan menyerang."