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Bukan Sekadar Keindahan Alam, Identitas Kreatif Indonesia Pikat Dunia di WTM London

Bukan Sekadar Keindahan Alam, Identitas Kreatif Indonesia Pikat Dunia di WTM London
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Booth Indonesia WFT 2026 di London. Foto: docforjpnn

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah sengitnya persaingan pariwisata global, menawarkan keindahan alam saja ternyata tak lagi cukup.

Cara sebuah bangsa mengemas cerita dan menghidupkan identitasnya justru menjadi pembeda utama.

Langkah itulah yang membawa Indonesia mencuri perhatian di panggung World Travel Market (WTM) London 2026.

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Berdiri anggun di ExCeL London pada 3–5 November lalu, Paviliun Wonderful Indonesia sukses menyabet penghargaan Best Stand Design in Asia, menyisihkan 98 stan lain dari kawasan Asia.

Namun, kemenangan itu bukan sekadar soal megahnya bangunan pameran. Ini adalah kisah bagaimana identitas kreatif Nusantara disulap menjadi sebuah pengalaman indrawi yang hidup.

Mengusung tema Go Beyond Ordinary, ruang seluas 352,75 meter persegi karya arsitek Andra Matin ini tak menjejali pengunjung dengan brosur wisata.

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Sebaliknya, paviliun merangkul siapa saja yang lewat untuk merasakan denyut Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sensasi itu terasa begitu melangkah masuk. Pengunjung disambut instalasi kain jumputan karya desainer Ghea Panggabean yang bergulung lembut menghiasi langit-langit, menyerupai gelombang lautan Nusantara.

Cara Indonesia mencuri perhatian di panggung World Travel Market (WTM) London 2026.

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