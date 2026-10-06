Bukan Sekadar Kirim Air Bersih, Pemprov Jateng Siapkan Solusi Desalinasi untuk Warga Pati

jpnn.com, PATI - Pemprov Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Desa Triguno, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.

Tak hanya mengirim bantuan air bersih, Pemprov akan menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi melalui program desalinasi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan persoalan yang dihadapi warga Triguno bukan sekadar kekeringan saat musim kemarau.

Air tanah di wilayah tersebut juga cenderung payau, sehingga warga kesulitan mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak dan minum.

“Ternyata di desa ini airnya payau, sehingga yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya air bersih untuk minum ya,” kata Taj Yasin saat menyalurkan bantuan air bersih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Nawal Arafah Yasin di Desa Triguno, Selasa, 6 Oktober 2026.

Untuk memenuhi kebutuhan warga dalam jangka pendek, sebanyak 10 truk air bersih disalurkan ke Desa Triguno.

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Namun, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya solusi.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, Pemprov Jateng akan melanjutkan program desalinasi bersama Undip di desa tersebut.