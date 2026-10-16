Bukan Sekadar Klaim, Yadea GT80 Bakal Digeber Lebih dari 180 Km dalam Sekali Isi Daya

jpnn.com, JAKARTA - Setelah dirilis kepada publik di tanah air, Yadea GT80 akan disiksa lebih dari 180km dalam satu pengisian daya.

Tantantangan bertajuk “Yadea Go Beyond Limits 180+ Km on One Charge”, itu melanjutkan kesuksesan dua skuter listrik lainnya, yakni Yadea Osta P dan Velax U.

Kedua motor listrik itu digeber dari diler Yadea Braga, Bandung, menuju kawasan Warung Jambu, Bogor yang memiliki jarak 150Km.

Kedua kendaraan menempuh rute yang melewati Kota Baru Parahyangan, Cianjur, Sasak Rajamandala, hingga Puncak.

Berbekal hasil pengujian yang positif, Yadea meningkatkan target jarak tempuh menjadi lebih dari 180 kilometer dalam satu kali pengisian daya.

Kenaikan target itu bukan sekadar menambah angka, melainkan membuka pengujian baru terhadap kemampuan kendaraan listrik dalam menghadapi perjalanan yang lebih panjang.

Dalam siaran persnya, Yadea Indonesia optimistis pengujian motor listriknta itu akan mendapatkan hasil yang positif.

Pasalnya, Yadea GT80 diklaim mampu menempuh jarak hingga 190 Km dengan baterai 72V 80Ah.