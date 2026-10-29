Bukan Sekadar Kompetisi, Porprov Jateng Picu Semangat Atlet Menuju Pentas Nasional

jpnn.com - SEMARANG – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026 terbukti menjadi pendorong motivasi bagi para atlet daerah. Prestasi yang diraih para atlet kian memacu motivasi serta kemampuan mereka menuju kompetisi yang lebih tinggi, seperti di level nasional.

Salah satu yang merasakan semangat itu ialah atlet panjat tebing asal Kabupaten Pemalang, Ainun Khalif.

Dia bersama rekannya, Ranu Artanapurna, berhasil meraih medali emas pada nomor lead tim campuran di kawasan Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Kamis (29/10).

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Bagi Ainun, keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Terlebih lagi, dia sebelumnya harus puas menempati posisi keempat pada pertandingan nomor lead putra.

“Nah, rezekinya di lead campuran ini, alhamdulillah dapat medali emas,” ujar Ainun seusai pertandingan.

Dia mengaku merasakan pengalaman berbeda selama mengikuti Porprov XVII Jateng 2026.

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Menurut Ainun, kompetisi olahraga tingkat provinsi empat tahunan itu menjadi kesempatan penting bagi atlet menunjukkan kemampuan dan mengukur hasil latihan.

Meski telah meraih medali emas, Ainun tidak ingin berpuas diri. Dia bertekad melanjutkan latihan dan meningkatkan prestasi, baik pada kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.