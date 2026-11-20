jpnn.com, JAKARTA - Deru mesin motor berpadu dengan riuh obrolan hangat di kawasan Cilacap saat ratusan pencinta otomotif berkumpul di Moride dan Mini Motul Performance Solution (MPS).

Bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, PT. Motul Indonesia Energy (MIE) sengaja merancang acara untuk meleburkan batas antara merek, bengkel rekanan, dan para pengendara di jalanan.

Sebanyak 135 peserta larut dalam suasana akrab sejak awal acara.

Mereka datang dari berbagai latar belakang—mulai dari pemilik bengkel rekanan, anggota komunitas, hingga pengguna harian yang setia merawat motornya.

Bagi para peserta yang hadir, jarak bukan penghalang. Beberapa di antaranya, bahkan rela menempuh perjalanan lintas provinsi dari Yogyakarta menuju Cilacap di atas jok motor.

Perjalanan jauh itu pun dimanfaatkan sebagai pembuktian nyata.

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Sepanjang rute Yogyakarta–Cilacap, mereka menguji langsung ketangguhan pelumas Scooter Expert LE dan Engine Clean Moto di kondisi jalanan yang beragam.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba, melihat kebersamaan ini sebagai fondasi penting bagi Motul di Indonesia.