Bukan Sekadar Kopdar, Motul Satukan Komunitas dan Mitra Bengkel Lewat Moride Cilacap
jpnn.com, JAKARTA - Deru mesin motor berpadu dengan riuh obrolan hangat di kawasan Cilacap saat ratusan pencinta otomotif berkumpul di Moride dan Mini Motul Performance Solution (MPS).
Bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, PT. Motul Indonesia Energy (MIE) sengaja merancang acara untuk meleburkan batas antara merek, bengkel rekanan, dan para pengendara di jalanan.
Sebanyak 135 peserta larut dalam suasana akrab sejak awal acara.
Mereka datang dari berbagai latar belakang—mulai dari pemilik bengkel rekanan, anggota komunitas, hingga pengguna harian yang setia merawat motornya.
Bagi para peserta yang hadir, jarak bukan penghalang. Beberapa di antaranya, bahkan rela menempuh perjalanan lintas provinsi dari Yogyakarta menuju Cilacap di atas jok motor.
Perjalanan jauh itu pun dimanfaatkan sebagai pembuktian nyata.
Sepanjang rute Yogyakarta–Cilacap, mereka menguji langsung ketangguhan pelumas Scooter Expert LE dan Engine Clean Moto di kondisi jalanan yang beragam.
Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba, melihat kebersamaan ini sebagai fondasi penting bagi Motul di Indonesia.
Deru mesin motor berpadu dengan riuh obrolan hangat di kawasan Cilacap saat ratusan pencinta otomotif berkumpul di Moride dan Mini Motul Performance Solution
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Perlu Panik Saat Motor Listrik Bermasalah, United E-Motor Siaga Lewat WhatsApp
- Honda Super Cub C125 Bersolek dengan 3 Warna Baru, Makin Retro
- GAW 2026: Hyundai Buka Pemesanan Neira, Harga Spesial
- Suzuki Tancap Gas di Penghujung Tahun, Tebar Promo Spesial di GAW 2026
- Setahun Menyapa Indonesia, Changan Rayakan Perjalanan Elektrifikasi Lewat ONEderful
- Perluas Pilihan SUV, DFSK Merilis E5 Plus 7-Seater di GAW 2026