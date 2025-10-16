Bukan Sekadar Kuliner, Festival Kue Lapis Jakarta Tonggak Pelestarian Rasa Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Senen Jaya berkolaborasi dengan Rose Brand menggelar Festival Kue Lapis Jakarta 2025 bertajuk Rasa Nusantara, Warna Indonesia.

Festival ini bukan sekadar panggung kuliner, melainkan tonggak penting dalam upaya pelestarian kuliner Nusantara.

Acara tersebut menjadi ruang kultural yang merefleksikan keberagaman suku, budaya, rasa, dan filosofi hidup bangsa, melalui keberagaman warna yang berpadu harmonis pada kue lapis.

Baca Juga: Momen Ganjar Ikut Membuat Kue Lapis Khas Palembang Bareng Pelaku UMKM

Manajer Pemasaran Pusat Perbelanjaan Senen Jaya blok 1 & 2, Annisa Nugraheni menyebut kue lapis menjadi simbol manisnya persatuan.

"Melalui festival ini, kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa keberagaman adalah kekuatan fundamental bangsa," kata Annisa di Senen Jaya Blok 1 &2, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Festival Kue Lapis Jakarta 2025 menjadi ajang kuliner sekaligus budaya yang pertama kali diselenggarakan dengan skala besar di Jakarta.

Acara ini melibatkan berbagai UMKM, komunitas kuliner, serta pecinta makanan tradisional.

Bukan hanya menghadirkan pengalaman rasa, tetapi juga melambangkan perjalanan intelektual dan emosional tentang kue lapis sebagai medium naratif, yang mencerminkan kesatuan dari keragaman.