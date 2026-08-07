Bukan Sekadar Layar, Head Unit Changan Nevo Q05 Jadi Pusat Kendali Mobil

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Di mobil modern, head unit kini punya peran yang jauh lebih penting dibanding sekadar memutar musik atau menampilkan navigasi.

Hal itu coba ditunjukkan Changan melalui Nevo Q05 yang dibekali head unit floating berukuran 14,6 inci sebagai pusat kendali hampir seluruh fungsi kendaraan.

Mengusung konsep Smart Drive, Easy Life, layar beresolusi 1080P HD tersebut didukung prosesor otomotif MTK8675 berarsitektur 7 nm, sehingga mampu merespons berbagai perintah dengan cepat.

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Dari satu layar, pengemudi bisa mengatur mode berkendara mulai dari Eco, Comfort, Sport, Custom, hingga i-EM sesuai kebutuhan.

Fungsinya pun cukup lengkap. Selain menampilkan informasi kendaraan secara real-time seperti konsumsi energi dan odometer.

Head unit juga menjadi pusat pengaturan regeneratif pengereman, aktivasi fitur ADAS, pintu bagasi elektrik, pencahayaan eksterior, pemantauan tekanan ban melalui TPMS, hingga pengaturan sistem audio.

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Tak hanya itu, sejumlah fitur pendukung perawatan kendaraan juga dapat diakses langsung dari layar, seperti mode derek, mode parkir gigi N, mode servis wiper, hingga pembersihan cakram rem.

Kemudahan lain hadir lewat fitur Voice Control without Wake Up.