jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut membutuhkan wakil presiden yang bisa bekerja, bukan sekadar mendampingi secara konstitusional.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Gibran.

Menurut Efriza, Dasco memahami karakter kepemimpinan Prabowo, arah kebijakan pemerintah, hingga dinamika internal koalisi.

"Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami cara kerja dan karakter kepemimpinannya. Dasco punya pengalaman panjang dalam komunikasi politik dan memahami persoalan internal koalisi," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).

Dia menilai kemampuan Dasco bukan hanya terlihat dalam urusan internal partai.

Wakil Ketua DPR itu juga dinilai mampu mengambil peran ketika pemerintah menghadapi tekanan politik maupun gejolak ekonomi yang menjadi perhatian publik.

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Efriza mencontohkan peran Dasco dalam merespons persoalan yang mencuat ketika nilai tukar rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan.

Namun, menurut dia, terpilihnya Dasco juga memiliki konsekuensi politik.