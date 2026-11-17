Bukan Sekadar Loyalis Prabowo, Ini Alasan Dasco Lebih Dibutuhkan di Kursi Wapres
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut membutuhkan wakil presiden yang bisa bekerja, bukan sekadar mendampingi secara konstitusional.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Gibran.
Menurut Efriza, Dasco memahami karakter kepemimpinan Prabowo, arah kebijakan pemerintah, hingga dinamika internal koalisi.
"Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami cara kerja dan karakter kepemimpinannya. Dasco punya pengalaman panjang dalam komunikasi politik dan memahami persoalan internal koalisi," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).
Dia menilai kemampuan Dasco bukan hanya terlihat dalam urusan internal partai.
Wakil Ketua DPR itu juga dinilai mampu mengambil peran ketika pemerintah menghadapi tekanan politik maupun gejolak ekonomi yang menjadi perhatian publik.
Efriza mencontohkan peran Dasco dalam merespons persoalan yang mencuat ketika nilai tukar rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan.
Namun, menurut dia, terpilihnya Dasco juga memiliki konsekuensi politik.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Gibran
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Dasco jadi Wapres, PP Perti: Kepemimpinannya Teruji
- Dicatat, Pada Tanggal Inilah Prabowo Kirim Surat Usul Cawapres, Isinya Belum Bocor
- Status Nonpartai Jadi Nilai Plus, Yusril Berpeluang Gantikan Gibran
- Ketum Logis 08 Dukung Langkah Dasco Beri Klarifikasi
- Terus Dituduh Terkait Judol dan Doxing, Dasco Segera Berdiskusi dengan Pengacara
- Dasco Masuk Bursa Calon Wapres, Sudaryono: Beliau Orkestrator Piawai