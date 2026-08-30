Bukan Sekadar Pasar, Indonesia Jadi Jantung Produksi Global BOLDe

jpnn.com, JAKARTA - Di balik kilau produk rumah tangga yang terjangkau dan estetik di pasar global, ada cerita tentang ketelitian tangan-tangan pekerja Indonesia.

BOLDe, Inc., brand asal Amerika Serikat, memilih Indonesia bukan sekadar sebagai tempat mampir.

Di sini, Indonesia dijadikan jantung dari seluruh proses produksinya.

Dari pengolahan bahan mentah, perakitan, hingga quality control yang ketat, aktivitas manufaktur sepenuhnya digerakkan oleh tenaga kerja lokal.

Saat sebuah alat pembersih digunakan di sebuah rumah di California atau New York, ada keringat dan dedikasi pekerja Indonesia yang melekat di sana.

"Kami memilih Indonesia karena percaya pada kemampuan tenaga kerja dan semangat masyarakatnya untuk terus berkembang," ujar Presiden BOLDe, Inc., Brandon Bleach dalam keterangannya, Minggu (30/8).

"Kami ingin produk buatan Indonesia tidak hanya dicintai di dalam negeri, tetapi juga dibanggakan di panggung dunia."

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