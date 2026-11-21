Bukan Sekadar Pindah Habitat, Ini Syarat Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa
jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan populasi kedua badak Jawa menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian spesies langka tersebut. Namun, rencana translokasi harus didukung kajian genetik, kesiapan habitat, dan aspek keamanan.
Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University Dr. Muhammad Agil mengatakan rencana pembentukan populasi kedua badak jawa bukan gagasan baru.
Menurutnya, strategi tersebut sudah masuk dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia sejak 1993.
"Sejak 1993, Indonesia sudah memikirkan bagaimana mengembangkan populasi badak Jawa agar spesies ini dapat terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang," kata Agil dikutip JPNN.com, Sabtu (21/11).
Dia menjelaskan, salah satu alasan perlunya populasi kedua ialah keterbatasan daya dukung Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Selama ini, kawasan tersebut menjadi satu-satunya habitat alami bagi populasi badak jawa yang masih bertahan.
Selain persoalan ruang dan sumber daya, keragaman genetik juga menjadi perhatian dalam upaya penyelamatan satwa bercula satu tersebut.
Agil mengungkapkan, hasil kajian genetik menunjukkan adanya dua kelompok haplotipe pada populasi badak Jawa. Salah satunya memiliki proporsi lebih kecil.
Peneliti SKHB IPB Dr. Muhammad Agil menegaskan pembentukan populasi kedua badak Jawa harus berdasar pada kajian genetik, kesiapan habitat, dan keamanan kawasan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menhut Janji Tak Terbitkan Izin Tambang Ujung Kulon, Demi Perlindungan Badak Jawa
- BRIN Ungkap Pemindahan Badak Jawa Tidak Seperti Kambing, Perlu Riset Panjang
- Translokasi Badak Jawa Bukan Pemindahan Massal, Pakar Ungkap Jumlah Ideal
- Menhut Pastikan Ujung Kulon Tetap Habitat Utama Badak Jawa
- Menteri LH Ancam Tak Terbitkan Persetujuan Lingkungan Jika Ada Tambang di Perairan Ujung Kulon
- Tanpa Kajian, Translokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Tak Dilakukan