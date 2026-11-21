jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan populasi kedua badak Jawa menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian spesies langka tersebut. Namun, rencana translokasi harus didukung kajian genetik, kesiapan habitat, dan aspek keamanan.

Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University Dr. Muhammad Agil mengatakan rencana pembentukan populasi kedua badak jawa bukan gagasan baru.

Menurutnya, strategi tersebut sudah masuk dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia sejak 1993.

"Sejak 1993, Indonesia sudah memikirkan bagaimana mengembangkan populasi badak Jawa agar spesies ini dapat terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang," kata Agil dikutip JPNN.com, Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan, salah satu alasan perlunya populasi kedua ialah keterbatasan daya dukung Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Selama ini, kawasan tersebut menjadi satu-satunya habitat alami bagi populasi badak jawa yang masih bertahan.

Selain persoalan ruang dan sumber daya, keragaman genetik juga menjadi perhatian dalam upaya penyelamatan satwa bercula satu tersebut.

Agil mengungkapkan, hasil kajian genetik menunjukkan adanya dua kelompok haplotipe pada populasi badak Jawa. Salah satunya memiliki proporsi lebih kecil.