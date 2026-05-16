Bukan Sekadar Produk, Kutus-Kutus Tumbuh Lewat Kepercayaan Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas menjadi salah satu fondasi yang membuat produk wellness tetap bertahan di tengah persaingan pasar yang makin ramai.

Hal itu pula yang diyakini Dra. Suprapti Ismail dalam membangun jaringan distribusi Kutus Kutus selama lebih dari satu dekade terakhir.

Cerita itu dibagikan Suprapti saat hadir dalam acara Birthday Bash BC Maret 2024 Vol. 2 yang digelar komunitas Birth Club Maret 2024 bersama MomsMills BirthClub di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, pekan ini.

Baca Juga: Merek Kutus Kutus Resmi Milik Bambang Pranoto

Di hadapan para ibu muda yang tergabung dalam komunitas tersebut, Suprapti tidak banyak bicara soal target penjualan.

Dia justru menekankan pentingnya membangun hubungan dan kepercayaan antarkomunitas.

“Yang kami bangun bukan hanya penjualan produk, tapi hubungan dan pengalaman,” ujar Suprapti dalam sesi talkshow.

Bagi banyak peserta, perjalanan Suprapti dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dia memulai semuanya bukan dari jaringan besar, melainkan dari pengalaman pribadi.