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Bukan Sekadar Santunan, Yayasan Al Qohhar Punya Cara Khusus Dampingi 1.232 Anak Yatim

Bukan Sekadar Santunan, Yayasan Al Qohhar Punya Cara Khusus Dampingi 1.232 Anak Yatim
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Yayasan Al Qohhar terus memperkuat pendampingan terhadap anak yatim dan yatim piatu binaannya denga memberikan perhatian pada pendidikan hingga kesehatan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Al Qohhar terus memperkuat pendampingan terhadap anak yatim dan yatim piatu binaannya.

Tidak hanya memberikan santunan, yayasan juga memberikan perhatian pada pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan potensi anak.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan rutin bulanan Yayasan Al Qohhar di Masjid Al Qohhar, Sawangan, Depok, Minggu (4/10).

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Kegiatan tersebut dihadiri Pembina Yayasan Al Qohhar H. Robert Nitiyudo Wachjo bersama keluarga, Ketua Yayasan Kartono Warigogung, pengurus, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan.

Sebanyak 1.232 anak binaan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 865 anak yatim dan 367 anak yatim piatu.

Selain menerima santunan, para anak binaan mengikuti tausiah, bersilaturahmi, serta menikmati arena bermain dan hiburan yang disiapkan yayasan.

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Dalam kesempatan itu, H. Robert mengingatkan anak-anak untuk tidak meninggalkan zikir dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Menurut dia, kebiasaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan.

Yayasan Al Qohhar terus memperkuat pendampingan terhadap anak yatim dan yatim piatu binaannya denga memberikan perhatian pada pendidikan hingga kesehatan

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