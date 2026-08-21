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Bukan Sekadar TC, Persebaya Punya Target Khusus Selama di Thailand

Bukan Sekadar TC, Persebaya Punya Target Khusus Selama di Thailand
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya memanfaatkan waktu di Thailand untuk menggenjot persiapan sebelum Super League 2026/27 dimulai.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares ingin waktu yang tersisa digunakan untuk meningkatkan kesiapan skuad, terutama dari sisi intensitas latihan.

Training camp (TC) di Negeri Gajah Putih akan berlangsung hingga 27 Agustus mendatang.

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"Kami ingin memaksimalkan pemusatan latihan ini dengan memberikan beban latihan yang tinggi agar tim benar-benar siap menghadapi kompetisi," ucapnya.

Thailand Beri Suasana Berbeda

Tavares memiliki alasan tersendiri memilih Thailand sebagai lokasi TC. Lingkungan baru dinilai dapat membuat pemain keluar dari rutinitas sekaligus mendapatkan pengalaman berbeda selama menjalani persiapan.

Pelatih asal Portugal itu berharap suasana tersebut membantu para pemain lebih cepat berkembang sebelum kembali ke Surabaya.

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"Berada di negara lain memberikan energi baru. Kami mendapatkan lingkungan, lawan, dan suasana latihan yang berbeda, sehingga para pemain bisa mendapatkan pengalaman baru," tambahnya.

Setelah menyelesaikan TC, Persebaya dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026).

Persebaya Surabaya memanfaatkan waktu di Thailand untuk menggenjot persiapan sebelum Super League 2026/27 dimulai.

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