Bukan Sekadar TC, Persebaya Punya Target Khusus Selama di Thailand
jpnn.com - Persebaya Surabaya memanfaatkan waktu di Thailand untuk menggenjot persiapan sebelum Super League 2026/27 dimulai.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares ingin waktu yang tersisa digunakan untuk meningkatkan kesiapan skuad, terutama dari sisi intensitas latihan.
Training camp (TC) di Negeri Gajah Putih akan berlangsung hingga 27 Agustus mendatang.
"Kami ingin memaksimalkan pemusatan latihan ini dengan memberikan beban latihan yang tinggi agar tim benar-benar siap menghadapi kompetisi," ucapnya.
Thailand Beri Suasana Berbeda
Tavares memiliki alasan tersendiri memilih Thailand sebagai lokasi TC. Lingkungan baru dinilai dapat membuat pemain keluar dari rutinitas sekaligus mendapatkan pengalaman berbeda selama menjalani persiapan.
Pelatih asal Portugal itu berharap suasana tersebut membantu para pemain lebih cepat berkembang sebelum kembali ke Surabaya.
"Berada di negara lain memberikan energi baru. Kami mendapatkan lingkungan, lawan, dan suasana latihan yang berbeda, sehingga para pemain bisa mendapatkan pengalaman baru," tambahnya.
Setelah menyelesaikan TC, Persebaya dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026).
Persebaya Surabaya memanfaatkan waktu di Thailand untuk menggenjot persiapan sebelum Super League 2026/27 dimulai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Akun IG Hilang dan Absen Selebrasi di Bali, Thom Haye Justru Terlihat Ikut Latihan Sore Persib
- Gelar TC di Thailand, Tavares Punya Misi Khusus untuk Persebaya
- Persib Bandung Mulai Beradaptasi dengan Igor Tolic, Marc Klok Bicara Soal Chemistry
- Pieter Huistra Bongkar Hasil Eksperimen PSS Sleman Lawan PSM
- Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksa
- Persebaya Masuk Tahap Akhir Persiapan Melakoni Super League