Bukan Sekadar Turnamen Pembuka, Ini Arti Malaysia Open bagi Putri KW dan Alwi Farhan

jpnn.com - Musim kompetisi bulu tangkis akan segera dimulai. Malaysia Open 2026 sebagai turnamen pembuka kalender BWF.

Ajang level Super 1000 tersebut dijadwalkan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 6–11 Januari mendatang.

Skuad bulu tangkis Indonesia Indonesia bertolak ke Malaysia pada Minggu (4/1/2026) pagi dengan membawa optimisme tinggi.

Indonesia Siap Buka Musim 2026 di Malaysia Open

Para delegasi Merah Putih diharapkan mampu membuka tahun dengan hasil positif.

Putri Kusuma Wardani, salah satu pemain yang tampil di Negeri Jiran, menatap turnamen ini sebagai awal penting perjalanan panjang musim 2026.

"Setelah World Tour Finals selesai, saya mengambil waktu untuk menyegarkan fisik dan pikiran."

"Pelatih memberi saya libur beberapa hari dan sekarang kondisinya sudah jauh lebih siap. Sekitar sepuluh hari terakhir persiapan berjalan cukup baik," ucap pemain berusia 23 tahun itu.

Alwi Ingin Jaga Momentum Positif

Sementara itu, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga datang ke Malaysia Open dengan semangat besar.