Bukan Sekadar Uji Coba, AFC Nations League Bisa Ubah Nasib Timnas Indonesia
jpnn.com - AFC resmi memperkenalkan kompetisi anyar yang diyakini bakal membawa perubahan besar bagi agenda pertandingan tim nasional di kawasan Asia.
Turnamen tersebut diberi nama AFC Nations League dan akan mulai bergulir pada jendela internasional FIFA Maret 2026.
Kehadiran AFC Nations League diharapkan menjadi angin segar, termasuk bagi Timnas Indonesia, yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan lawan uji coba sepadan.
Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk menjamin terselenggaranya laga internasional yang konsisten dan memiliki nilai kompetitif tinggi.
Dia menilai banyak pertandingan persahabatan sebelumnya kehilangan esensi akibat perbedaan kualitas lawan serta tingginya beban logistik.
"AFC Nations League merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam mendukung pengembangan 47 Asosiasi Anggota," ucap Windsor.
Menurutnya, stabilitas kalender dan kejelasan jalur kompetisi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tim nasional di Asia.
Melalui kompetisi ini, AFC juga ingin menekan biaya operasional yang selama ini menjadi kendala utama penyelenggaraan laga internasional.
AFC resmi meluncurkan Nations League Asia yang masuk kalender FIFA. Turnamen ini membuka peluang bagi Timnas Indonesia mendapat laga internasional berkualitas
