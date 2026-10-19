Bukan Sekadar Selebgram, Ayuk Alis Ubah Pengalaman jadi Bisnis Digital

jpnn.com - Berawal dari membantu suami mengelola pemasaran di pasar tradisional selama tujuh tahun, Ayuk Alis kini berhasil mengembangkan kiprahnya di industri digital marketing dengan pendapatan mencapai ratusan juta rupiah.

Pengalaman menghadapi konsumen secara langsung menjadi salah satu bekal yang membawanya menekuni bisnis promosi melalui media sosial.

Dikenal sebagai salah satu selebgram Palembang dengan jargon "AYANG ACU", Ayuk Alis tidak hanya memanfaatkan popularitas untuk membangun eksistensi di dunia maya.

Ia juga menghadirkan media sosial sebagai sarana pemasaran yang membuka peluang kerja sama dengan berbagai brand dan pelaku usaha.

Perjalanan tersebut tidak dibangun dalam waktu singkat. Sebelum namanya dikenal di dunia digital, Ayuk telah lebih dahulu mengenal seluk-beluk pemasaran melalui aktivitas perdagangan di pasar tradisional bersama suaminya.

Selama tujuh tahun, ia terlibat dalam pengelolaan

marketing dan berhaday langsung dengan berbagai karakter konsumen. Dari pengalaman itu, ia belajar memahami kebutuhan pembeli, menyusun cara menawarkan produk, serta membangun hubungan yang dapat menumbuhkan kepercayaan.

Pengalaman tersebut menjadi bekal ketika Ayuk melihat perubahan pola pemasaran dari cara konvensional menuju platform digital. Menurutnya, media sosial memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas tanpa harus bergantung pada interaksi tatap muka.