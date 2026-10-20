Bukan soal BYAN, INDEF Bongkar Penyebab MSCI Ingin Menurunkan Status IHSG BEI

jpnn.com, JAKARTA - Akuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad bukan alasan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menanggapi kisruh IHSG akhir-akhir ini.

Menurut Tauhid, persoalan tata kelola, transparansi kepemilikan saham, dan pengawasan pasar merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lebih lama.

Tauhid mengatakan, langkah Haji Isam dan persoalan yang disoroti MSCI tidak serta-merta saling menyebabkan.

Dia menyebut persoalan pada tiga emiten yang disanksi Rp2,1 triliun kemarin telah teridentifikasi jauh sebelum langkah Haji Isam menjadi perhatian publik.

"Tidak menjadi penyebab satu sama lain. Karena tadi tiga emiten ini kan sudah terjalin dari jauh-jauh hari, perilaku dan sebagainya,” ujar Tauhid Selasa (20/10).

Baca Juga: IHSG BEI Menguat tapi Belum Stabil

Ia menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi persoalan terkait PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) sejak 2023 lalu. Apalagi, MSCI juga tidak secara spesifik menyebut emiten milik Haji Isam sebagai dasar konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

"Jadi memang terlalu dini kita mengaitkan itu,” tegasnya.