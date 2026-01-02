Bukan Soal Gelar, Alex Marquez Ungkap Arti Runner Up MotoGP

jpnn.com - Pencapaian besar diraih Alex Marquez pada MotoGP 2025.

Adik kandung Marc Marquez itu mengakhiri musim sebagai runner up, sebuah hasil terbaik yang pernah dia raih sejak pertama kali tampil di kelas utama pada 2020.

Musim Terbaik Alex Marquez di MotoGP

Namun, di balik prestasi tersebut, Alex justru menempatkannya sejajar dengan gelar juara yang dia raih di kelas bawah.

Sepanjang musim lalu, Alex menunjukkan kematangan yang signifikan. Dia tiga kali naik podium tertinggi dan secara konsisten mengumpulkan poin.

Pembalap Gresini Racing itu pun menutup MotoGP 2025 sebagai runner up dengan koleksi 467 poin.

Catatan tersebut menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap paling kompetitif di grid MotoGP.

Makna Berbeda di Balik Posisi Runner Up

Meski demikian, Alex menilai pencapaiannya kali ini tidak memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan keberhasilannya menjuarai Moto3 pada 2014 atau Moto2 pada 2019.

Menurutnya, semua itu berada pada tingkat yang sama dari sudut pandang pribadi.