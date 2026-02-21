Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie

jpnn.com - Malam di Jakarta International Stadium menjadi panggung spesial bagi penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie.

Striker asal Maroko itu akhirnya mencatatkan gol pertamanya bersama Macan Kemayoran saat menghadapi PSM Makassar, Jumat (20/2/2026).

Gol Ajaraie lahir lewat duel udara. Berawal dari asis Allano Lima dari sektor kanan, Ajaraie mampu membaca arah bola dengan baik, lalu menyambarnya dengan sundulan tajam yang tak mampu dibendung kiper PSM.

Gol tersebut membuka jalan kemenangan Persija dengan skor 2-1.

Kontribusi Ajaraie tidak berhenti di situ. Kehadirannya memberi dimensi baru pada serangan Persija.

"Alhamdulillah atas kemenangan ini. Bagi kami, setiap pertandingan seperti final. Tim mana pun yang datang ke sini tahu bahwa mereka harus bermain melawan Persija."

"Jadi, mereka selalu memberikan lebih dari 100 persen. Kami menyadari hal itu dan Alhamdulillah, seluruh tim menunjukkan kerja luar biasa hari ini (kemarin, red)," ucap Ajaraie.

Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan fokus Persija kini langsung tertuju pada agenda berikutnya.