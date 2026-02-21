menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie

Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie

Bukan Soal Gol, Ini yang Paling Disyukuri Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie. Foto: Persija

jpnn.com - Malam di Jakarta International Stadium menjadi panggung spesial bagi penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie.

Striker asal Maroko itu akhirnya mencatatkan gol pertamanya bersama Macan Kemayoran saat menghadapi PSM Makassar, Jumat (20/2/2026).

Gol Ajaraie lahir lewat duel udara. Berawal dari asis Allano Lima dari sektor kanan, Ajaraie mampu membaca arah bola dengan baik, lalu menyambarnya dengan sundulan tajam yang tak mampu dibendung kiper PSM.

Baca Juga:

Gol tersebut membuka jalan kemenangan Persija dengan skor 2-1.

Kontribusi Ajaraie tidak berhenti di situ. Kehadirannya memberi dimensi baru pada serangan Persija.

"Alhamdulillah atas kemenangan ini. Bagi kami, setiap pertandingan seperti final. Tim mana pun yang datang ke sini tahu bahwa mereka harus bermain melawan Persija."

Baca Juga:

"Jadi, mereka selalu memberikan lebih dari 100 persen. Kami menyadari hal itu dan Alhamdulillah, seluruh tim menunjukkan kerja luar biasa hari ini (kemarin, red)," ucap Ajaraie.

Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan fokus Persija kini langsung tertuju pada agenda berikutnya.

Malam di Jakarta International Stadium menjadi panggung spesial bagi penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI