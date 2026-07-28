Bukan Soal Kontrak, Ini yang Membuat Patricio Matricardi Setia Bersama Persib Bandung

jpnn.com - Patricio Matricardi memastikan masa depannya tetap bersama Persib Bandung.

Bek asal Argentina itu sepakat memperpanjang masa baktinya hingga 2028 setelah melalui musim debut yang berakhir manis bersama Maung Bandung.

Bagi pemain yang akrab disapa Pato tersebut, keputusan melanjutkan karier di Persib tidak semata-mata dipengaruhi urusan di dalam lapangan.

Kenyamanan menjalani kehidupan di Bandung bersama keluarganya menjadi salah satu alasan terbesar di balik pilihannya.

"Saya menikmati setiap momen bersama Persib. Keluarga saya juga merasa nyaman tinggal di Bandung. Karena itu, saya mantap melanjutkan perjalanan bersama klub ini," jelasnya.

Musim Perdana Berakhir dengan Gelar Juara

Sejak bergabung pada awal musim 2025/26, Matricardi langsung menjelma sebagai salah satu pemain yang sulit tergantikan di sektor pertahanan.

Pemain berusia 32 tahun itu mencatatkan 40 penampilan di semua kompetisi, mulai dari Super League hingga AFC Champions League Two.

Kontribusinya turut membantu Persib mengakhiri musim dengan meraih gelar juara Super League.