Bukan Soal Lawan, Justin Hubner Tekankan Satu Hal Penting untuk Timnas Indonesia

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang laga pembuka FIFA Series 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (27/3/2026).

Meski belum banyak mengetahui kekuatan lawan, pemain yang kini membela Fortuna Sittard itu tetap yakin Indonesia mampu tampil maksimal.

Hubner secara jujur mengaku belum mengenal betul Saint Kitts dan Nevis.

Namun, hal itu tidak membuatnya ragu untuk menatap pertandingan dengan penuh keyakinan.

"Kami harus menunjukkan jati diri kami di lapangan. Saya memang belum banyak tahu soal lawan pertama, tetapi itu tidak membuat saya gentar."

"Target kami jelas, memperlihatkan kualitas tim dan meraih kemenangan," ujar mantan kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu.

Berdasarkan peringkat FIFA, Saint Kitts dan Nevis masih berada jauh di bawah Indonesia.