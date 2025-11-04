menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan

Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan

Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ignasius Jonan. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil eks Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan di Istana Negara, pada Senin (3/11).

Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Prabowo.

Dia memang sudah lama ingin bisa bertemu dengan Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan sejumlah masukan terkait negara.

Baca Juga:

“Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri,” ucap Jonan.

“Juga, di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” lanjutnya.

Dia berharap sejumlah program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih bisa menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Baca Juga:

Adapun, Jonan membantah adanya pembahasan terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh bersama Prabowo.

“Enggak, saya enggak diminta masukan kok, soal itu. Saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapatlah,” kata Jonan.

Ignasius Jonan membantah adanya pembahasan terkait utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Begini penjelasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI