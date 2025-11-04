Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil eks Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan di Istana Negara, pada Senin (3/11).
Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Prabowo.
Dia memang sudah lama ingin bisa bertemu dengan Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan sejumlah masukan terkait negara.
“Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri,” ucap Jonan.
“Juga, di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” lanjutnya.
Dia berharap sejumlah program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih bisa menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Adapun, Jonan membantah adanya pembahasan terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh bersama Prabowo.
“Enggak, saya enggak diminta masukan kok, soal itu. Saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapatlah,” kata Jonan.
Ignasius Jonan membantah adanya pembahasan terkait utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Begini penjelasannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Serahkan Pesawat Baru untuk Perkuat Kekuatan Angkatan Udara Indonesia
- Prabowo dan Jonan Bertemu Dua Jam, Bahas Utang Whoosh?
- Masa Iya Prabowo Benar-Benar Mau Menerima Projo & Budi Arie? Ah, Genit
- Kejagung Serahkan Rp.13,25 Triliun, Pakar: Implementasi Pernyataan Prabowo
- Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
- Pesawat Terbesar TNI Tiba di Halim, Bisa Angkut Truk Berkapasitas 80 Ton dan Ekskavator