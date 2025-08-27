Bukan Solusi? DPR Kritik PSSI yang Sering Tambah Pemain Naturalisasi

jpnn.com - Isu naturalisasi kembali jadi bahasan saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Hukum (Kemenkumham), dan PSSI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Salah satu yang melontarkan kritik ialah Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN Arisal Aziz. Dia menyebut kebijakan naturalisasi sering dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

Naturalisasi Tak Menjadi Solusi

Menurut dia, proses naturalisasi tidak bisa menjadi solusi permanen untuk menambah kualitas Timnas Indonesia. Arizal bahkan meminta agar kebijakan ini dievaluasi, terutama jika Skuad Garuda gagal total untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

"Pak Erick, ini saya perhatikan setiap ada turnamen, itu selalu diadakan penambahan pemain luar atau pemain naturalisasi," ujar Arisal Aziz dalam rapat tersebut.

Legislator asal Dapil Sumatra Barat II itu juga mengingatkan, PSSI seyogyanya bisa fokus membina pemain lokal. Menurut Arizal, regenerasi sepak bola tanah air bakal lebih mumpuni jika ditopang talenta asli Indonesia.

"Saya Haji Arisal Aziz, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, agak menyoroti sedikit tentang bagaimana PSSI ini bisa menciptakan pemain-pemain anak negeri," tegasnya.

Seperti diketahui, untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober mendatang, PSSI memang tengah memproses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Keduanya disiapkan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia.

DPR pertanyakan Masa Depan Pemain Asli Indonesia

Tak hanya di tim putra, PSSI juga mengajukan naturalisasi tiga pemain untuk timnas putri, yakni Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette van de Pol, dan Isabelle Nottet.