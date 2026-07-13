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Bukan SUV, MG Memilih Menyiapkan Hatchback Listrik, Lihat Nih!

Bukan SUV, MG Memilih Menyiapkan Hatchback Listrik, Lihat Nih!
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Mobil konsep hatchback listrik besutan MG, bernama GO!. Foto: mg

jpnn.com - MG memperkenalkan mobil konsep terbarunya, MG GO!, dalam ajang Goodwood Festival of Speed 2026.

Hatchback listrik itu menjadi gambaran arah desain baru MG, sekaligus memberi sinyal bahwa model tersebut berpeluang masuk jalur produksi pada 2027.

Dirancang oleh MG Advanced Design Centre di London di bawah arahan Carl Gotham, MG GO! tampil dengan dimensi kompak khas hatchback Eropa.

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Desainnya memadukan sentuhan modern dengan inspirasi dari mobil legendaris MG MGB GT, sehingga tetap memiliki identitas klasik di balik tampilannya yang futuristis.

Paras depan dihiasi lampu membulat, sementara garis bodi yang tegas dipadukan overfender membuat tampilannya terlihat sporty.

MG juga membekali mobil konsep dengan spoiler berukuran besar, diffuser belakang, dan ground clearance rendah.

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Namun, sejumlah elemen tersebut diperkirakan hanya menjadi pemanis mobil konsep dan belum tentu hadir pada versi produksi.

MG menyebut GO! sebagai interpretasi hatchback listrik generasi baru yang dirancang tidak hanya menarik dipandang, tetapi juga menyenangkan digunakan.

MG memperkenalkan mobil konsep terbarunya, MG GO!, dalam ajang Goodwood Festival of Speed 2026.

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