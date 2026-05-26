Bukan Tanpa Sebab, Ini Alasan Persib Tunjuk Igor Tolic Gantikan Bojan Hodak

Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung menunjuk Igor Tolic untuk menjadi pelatih kepala untuk menggantikan Bojan Hodak.

Dalam struktur baru yang diumumkan, Bojan Hodak tidak lagi menjabat sebagai pelatih utama.

Namun, pria asal Kroasia itu tetap berada di lingkungan Persib dengan peran strategis di level manajemen sepak bola.

Sementara itu, posisi pelatih kepala kini resmi dipercayakan kepada Igor Tolic, sosok yang sebelumnya sudah menjadi bagian dari staf kepelatihan Maung Bandung.

Manajemen menilai promosi Igor bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi upaya menjaga kestabilan tim agar tidak kehilangan arah di tengah proses transisi.

"Keputusan ini lahir dari proses berkelanjutan yang sudah kami bangun. Kami ingin memastikan fondasi yang ada tetap kuat dan bisa terus berkembang tanpa harus memulai semuanya dari nol," jelas Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Menurut Adhitia, salah satu faktor utama penunjukan Igor ialah pemahamannya terhadap struktur internal tim yang sudah terbentuk sejak lama.

"Coach Igor sudah terlibat langsung dalam perjalanan tim beberapa musim terakhir."

