Bukan Teja! Alasan Sederhana Bojan Hodak Tunjuk Beckham Jadi Kapten Persib Lawan Arema

jpnn.com - Gelandang Beckham Putra Nugraha dipercaya mengenakan ban kapten saat Persib Bandung meraih kemenangan atas Arema FC pada pekan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025) malam.

Kesempatan ini menjadi pengalaman perdana bagi pemain berusia 23 tahun tersebut. Biasanya, ban kapten Persib dikenakan oleh Marc Klok. Namun, karena sang gelandang senior absen, Beckham didapuk untuk mengambil alih peran penting itu.

Alasan Beckham Jadi Kapten

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan alasan di balik penunjukan Beckham sebagai kapten. Padahal, di laga tersebut masih ada nama-nama lain yang lebih senior seperti Teja Paku Alam maupun Thom Haye

Menurut Hodak, pertimbangan utamanya adalah durasi pemain tersebut bersama Persib. Dari sebelas starter yang diturunkan, Beckham merupakan pemain terlama berseragam Maung Bandung.

"Normalnya di ruang ganti, kapten adalah pemain yang paling lama berada di klub. Di tim kami, pemain yang paling lama memang Teja, tetapi saya tidak suka kiper menjadi kapten, terutama setelah adanya aturan baru bahwa hanya kapten yang bisa berbicara dengan wasit,” jelas Hodak, Selasa (23/9/2025).

Sejak Dedi Kusnandar dipinjamkan ke Bhayangkara FC, Persib praktis hanya mengandalkan Marc Klok sebagai kapten utama.

Dalam beberapa kesempatan, posisi itu juga diberikan kepada Teja Paku Alam. Namun, Hodak merasa peran kiper sebagai kapten kurang ideal di lapangan.

Karena itu, Beckham yang merupakan jebolan akademi Persib akhirnya ditunjuk memimpin tim saat tandang menghadapi Singo Edan—julukan Arema FC.