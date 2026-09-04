Bukan Tim Promosi Biasa, PSS Sleman Siap Hantam Bali United

jpnn.com - GIANYAR - PSS Sleman tak gentar datang ke markas Bali United untuk membuat kejutan pada laga Super League 2026/27.

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman akan memulai petualangannya di kasta tertinggi dengan bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9). Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB.

Pertarungan ini menjadi ujian berat bagi PSS. Selain harus bermain di kandang lawan, mereka juga berstatus sebagai tim yang baru kembali promosi setelah musim lalu berkompetisi di kasta kedua.

Namun, kondisi tersebut tak membuat Pieter Huistra gentar.

Pelatih asal Belanda itu memastikan skuadnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar pada pekan pertama.

"Senang sekali kompetisi kembali bergulir. Musim lalu, PSS di kasta kedua, dan sekarang PSS baru promosi. Tentunya saya berharap PSS mengawali kompetisi dengan hasil positif," kata Pieter Huistra.

Alih-alih sibuk memikirkan nama besar Bali United, Huistra memilih mengarahkan seluruh perhatian kepada timnya sendiri.

Menurutnya, laga perdana musim selalu memiliki tantangan tersendiri sehingga persiapan PSS menjadi hal yang lebih penting.