JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bukan Timnas Indonesia, Timur Kapadze Temukan Rumah Baru

Bukan Timnas Indonesia, Timur Kapadze Temukan Rumah Baru

Bukan Timnas Indonesia, Timur Kapadze Temukan Rumah Baru
Timur Kapadze digosipkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Foto: AFC.

jpnn.com - Setelah sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze justru berlabuh ke tempat lain.

Klub Liga Uzbekistan Navbahor resmi mengumumkan Kapadze sebagai pelatih kepala pada Senin (1/12/2025).

Akhiri Isu Melatih Timnas Indonesia

Pengumuman tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan Kapadze, sosok yang sebelumnya santer diberitakan masuk radar calon pelatih Timnas Indonesia.

Navbahor memastikan bahwa proses negosiasi dengan Kapadze berjalan lancar dan seluruh rencana jangka panjang klub telah disepakati bersama.

Mereka menilai Kapadze sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sepak bola Uzbekistan, baik saat masih menjadi pemain maupun ketika berkarier sebagai pelatih.

"Kapadze adalah tokoh penting dalam sepak bola Uzbekistan. Dia sukses membawa sejumlah tim meraih pencapaian besar di level internasional."

"Klub meyakini pengalaman dan pendekatannya yang modern akan menjadi fondasi penting bagi target Navbahor," bunyi pernyataan klub.

Pulang ke Liga Domestik

Penunjukan Kapadze dilakukan setelah Navbahor menuntaskan musim 2025 di posisi ketujuh klasemen Liga Uzbekistan dengan raihan 40 poin.

