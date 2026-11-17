Bukan untuk Cari Pasangan, Denada Jalani Enam Kali Operasi Plastik karena Ini
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada Tambunan mengungkapkan alasan di balik keputusannya menjalani enam kali operasi plastik.
Dia menyebut perubahan penampilan tersebut dilakukan untuk menunjang pekerjaan sekaligus memberikan kebahagiaan bagi dirinya sendiri.
Denada mengatakan profesinya sebagai entertainer membuat penampilan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena itu, dia berupaya menjaga penampilan agar tetap terlihat menarik dan sehat.
"Yang pasti karena berkaitan dengan pekerjaan, aku berada dalam dunia entertainment di mana kita menjaga, merawat, mengupayakan penampilan tetap terlihat cantik dan sehat," ujar Denada kepada awak media, belum lama ini.
Meski begitu, Denada menegaskan keputusannya bukan semata-mata untuk memenuhi standar kecantikan orang lain.
Dia menganggap prosedur kecantikan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri atau self-reward.
"Di atas semua itu yang paling penting kebahagiaan diri sendiri. Semua orang punya definisi kebahagiaan dan cantik masing-masing," katanya.
Denada mengaku telah menjalani sejumlah prosedur, di antaranya lower facelift, ponytail lift, forehead lifting, rhinoplasty, breast augmentation, dan Brazilian Butt Lift (BBL).
Denada ungkap alasan menjalani enam kali operasi plastik, bukan semata untuk mencari pasangan.
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