Bukit Makmur Mandiri Utama Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda Melalui BUMA School

jpnn.com, JAKARTA - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha utama PT BUMA Internasional Grup Tbk kembali menegaskan komitmennya untuk menyiapkan generasi muda Indonesia agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri melalui penyelesaian program BUMA School tahun ajaran 2025/2026.

Menandai berakhirnya rangkaian program tahun ini, BUMA menggelar kegiatan penutupan yang diikuti secara langsung oleh 10 kepala sekolah dan 10 guru penanggung jawab BUMA School dari sekolah mitra.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan workshop dan pembekalan soft skills bertema Continuous Improvement. BUMA School dirancang tidak hanya untuk membangun kompetensi teknis, tetapi juga kesiapan kerja siswa secara menyeluruh.

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Program ini dirancang secara komprehensif, dimulai sejak proses seleksi, dilanjutkan dengan pembelajaran kurikulum teknis, pengembangan soft skills, pembinaan mental dan fisik (Bintalsik), pemanfaatan Learning Management System (LMS), praktik kerja industri (PRAKERIN), hingga proses sertifikasi kompetensi. Pendekatan tersebut bertujuan memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh siswa di sekolah dengan kebutuhan nyata di dunia kerja.

Pada tahun ajaran 2025/2026, BUMA School diikuti oleh 200 siswa dari 10 SMK yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Seluruh peserta berhasil menyelesaikan rangkaian program dan memperoleh sertifikasi Basic Mechanic Course. Dari jumlah tersebut, 170 siswa juga berhasil memperoleh sertifikasi kompetensi mekanik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

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Selain itu, 20 siswa menjalani praktik kerja industri (PRAKERIN) di BUMA Rebuild Center, Balikpapan. Capaian ini menjadi bagian dari upaya BUMA untuk memperkuat kesiapan siswa SMK dalam memasuki dunia kerja setelah lulus.

Direktur Utama BUMA Dian Sofia Andyasuri mengatakan BUMA School merupakan bagian dari komitmen jangka panjang BUMA dalam menyiapkan generasi muda agar lebih siap memasuki dunia kerja.